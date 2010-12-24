Донецкий губернатор рекомендует украинцам "еще туже затянуть пояса"

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК рекомендует жителям Украины в следующем 2011 году «еще жестче подтянуть пояса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил накануне на пресс-конференции.

По словам губернатора в наступающем 2011 году «еще жестче надо подтягивать пояса», поскольку предыдущая президентская власть очень многое упустила. «Поскольку за пять лет, по принципу классика марксизма-ленинизма «шаг вперед и три назад», - были сделаны пять шагов назад за время той президентской власти», - объяснил А.БЛИЗНЮК.

Он отметил, что сегодня в стране сделан аудит, дана оценка предыдущей работе власти и стабилизирована ситуация. «Поэтому сегодня мы видим, где мы находимся. Обеспечена стабильность в стране, мы имеем рост объемов производства в определенной степени, сбалансированный бюджет при огромнейшем дефиците Пенсионного фонда», - сказал губернатор. Он также добавил, что «Пенсионный фонд не работает, как Пенсионный фонд, это филиал государственного бюджета», и это «совершенно неправильно».

Кроме того, А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что «2011 год – это год, когда, вдобавок ко всему прочему, уже надо будет начинать отдавать долги, которых нагребли ранее».

«Поэтому ничего не исчезает бесследно и не появляется из ничего», - заключил глава облгосадминистрации.