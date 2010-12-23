Пострадавшего в драке нардепа Волынца вызвали на допрос

Народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батьківщина» Михаил ВОЛЫНЕЦ, пострадавший во время драки в Верховной Раде 16 декабря, вызван на допрос в столичную прокуратуру.

По данным «Зеркала недели», его вызывают в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного влияния на председателя парламента Владимира ЛИТВИНА и депутатов.

Как сказано в повестке столичной прокуратуры, текстом которой располагает «ЗН», «дело №50-5926 возбуждено по ч.2 ст.344 Уголовного кодекса по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицами с использованием своего служебного положения».

М.ВОЛЫНЦА просят прибыть для допроса в качестве свидетеля в следственный отдел прокуратуры города Киева с 23 по 30 декабря включительно.

Как сообщалось, 16 декабря в сессионном зале ВР произошла драка между депутатами фракций Партии регионов и «БЮТ-Батьківщина». В результате столкновения несколько депутатов от оппозиции были госпитализированы.

В ходе драки в парламенте М.ВОЛЫНЦУ один из депутатов от Партии регионов разбил голову стулом. Сам М.ВОЛЫНЕЦ тогда сообщил, демонстрируя журналистам окровавленную руку: «У меня разбита голова и здесь большая рана. Челюсть… я здесь не чувствую зубов».

Пострадавшие депутаты от БЮТ, а также группа депутатов от «Нашей Украины» в полном составе обратились в Генеральную прокуратуру по вопросу расследования событий в Раде и привлечения к ответственности депутатов от Партии регионов, участвовавших в драке.

Претензии были предъявлены семи депутатам от Партии регионов: депутату-совместителю Дмитрию САЛАМАТИНУ, Петру ЦЮРКО, Александру ПЕКЛУШЕНКО, Анатолию ГОРБАТЮКУ, Вадиму СТОЛАРУ, Александру ВОЛКОВУ и Олегу ЦАРЁВУ.

Прокуратура Киева по материалам доследственной проверки, проведенной органами внутренних дел по событиям, произошедшим 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады, возбудила уголовное дело по части 2 статьи 344 УКУ - вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Как сообщил «Зеркалу недели» председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от «БЮТ-Батьківщина» Виктор ШВЕЦ, прокуратура возбудила уголовное дело против нардепов от БЮТ по факту препятствования деятельности народных депутатов, то есть, за блокирование трибуны.