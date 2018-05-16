Имел ли Президент право увольнять судей Конституционного суда?

Александр Задорожний, член Высшего Совета юстиции: “ПРЕЗИДЕНТ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОШИБСЯ”

Согласно статье 23 Закона о Конституционном суде и Регламенте Конституционного суда, процедура признания нарушения присяги установлена, и такое признание является компетенцией Верховной Рады. Потому, на мой взгляд, освобождение судей хотя и имеет правовую форму, но не обосновано, и в данном случае Президент, по меньшей мере, ошибся. Именно Верховная Рада устанавливает наличие нарушения присяги. Конституция не предусматривает права Президента определять наличие нарушения присяги, она в 126 статье лишь дает право назначать и освобождать судей. Но эта же статья предусматривает права и независимость судей. Это устанавливается и прописано процедурой их увольнения в законе о Конституционном Суде. Признание наличия состава нарушения присяги - это прерогатива Верховной Рады. Парадокс в том, что между Конституцией, которая дает право главе государства назначать и освобождать судей, и законом о Конституционном суде есть противоречие. Президент не во всех случаях имеет право назначить и освободить судей, это был бы нонсенс. Президент имеет право увольнения только за нарушение присяги. А установить нарушение присяги может Верховная Рада. Коррупционные скандалы создаются средствами массовой информации. Есть процедуры, которые должны выдерживаться, это гарантия независимости судей. И это нельзя игнорировать. Потому правомерность указа Президента вызывает сомнения. Если судья-докладчик устранен, то суд не может принимать решения. Потому что именно судья-докладчик готовит проект решения.

В связи с этим тяжело прогнозировать развитие конфликта, потому что противоречия между Президентом и Кабмином уже носят неправовые формы, идет война указов, постановлений, будут какие-то асимметричные действия, и они не будут связаны с противостоянием исключительно в правовой сфере. Назрели шаги иного порядка: я имею в виду судьбу правительства, судьбу Верховной Рады. Согласно второму указу Президента о прекращении полномочий Верховной Рады, должна свое слово сказать ЦИК, а мы этого слова не слышали. ЦИК должна принять решения, которые либо делают возможными выборы 24 июня, либо задекларировать другие возможности. Можно согласиться на досрочные выборы, как на способ разрешения конфликта, но не при ныне имеющемся законодательном обеспечении. Больше логики было в выступлении Президента, когда он говорил о необходимости принятие ряда законодательных актов, в том числе тех, которые обеспечат принятие внеочередных выборов в Верховную Раду. При отсутствии таких законов я не вижу как обеспечить легитимность выборов. Поэтому решение конфликтов, скорее всего, возможно в избирательном процессе, однако в той ситуации, которая складывается законодательно, такие выборы легитимно невозможно провести. Правовых оснований для проведения досрочных президентских выборов также нет. Если будет принято такое политическое решение, то это вопрос не ко мне.

Степан Гавриш, член Высшего Совета юстиции (комментарий записывался за несколько минут до опубликования указа Президента о назначении Степана Гавриша судьей КС. - Авт): “ПРЕЗИДЕНТ ПОСТУПИЛ ЮРИДИЧЕСКИ ГРАМОТНО” Указ Президента об освобождении судей Конституционного суда построен четко на нормах прямого действия Конституции. Президент использовал их, исходя из собственного видения сложившейся ситуации, ради того, чтобы сделать невозможной дальнейшую политизацию Конституционного суда и отступление его от законности при принятии решений. Главное, что приняв такое решение, он продемонстрировал, что он гарант сохранения Конституции. И при любых обстоятельствах, несмотря на разногласия между Конституцией и законами, Конституционный суд обязан выполнять именно предписания Конституции. И с моей точки зрения Президент сделал это юридически грамотно. Конституция дает в целом ряде норм такое право среди его полномочий: это пункт 22 статьи 106, это статья 126. Ею предусмотрено, что орган, который назначал или избирал судью, имеет право на его освобождение. В данном случае – за нарушение присяги. Это подтверждает статья 149, которая содержит положение, что основания для освобождения судей определены статьей 126. Следовательно, Президент может освобождать судей, назначенных по его квоте. Можно дискутировать, что судьи находились в процессе принятия решения. Но это единственный способ оговорки относительно использования Президентом этого права. Причем Президент несколько раз публично обращался в Конституционный суд относительно серьезных нарушений регламента, коррупционных действий, формирования коррупционных каналов между политиками и Конституционным Судом. Наконец, он написал письмо в Конституционный суд по этим вопросам, где выдвинул прямые обвинения в нарушении судьями Конституционного Суда присяги. Это не было четко сформулировано, однако понятно о чем шла речь. Однако Конституционный суд не принял во внимание и отказал в принятии этого письма и не рассмотрел эту правовую и конституционную позицию и не вынес по этому поводу никакого своего суждения. Конституционный Суд фактически устранился от принятия решений. Ввиду того, что продолжались действия, которые публично удостоверяли регламентные нарушения, нарушения Конституции в целом и то, что КС не выносил никакого решения по закрытию производства по рассмотрению указа от 2 апреля, Президенту не оставалось другого способа, как предпринять такой шаг: прекратить полномочия двух судей Конституционного суда, к которым у него было претензии. Но использовал он для этого нормы Конституции. Что касается мораи этого вопроса, то Президент защищает национальную государственную мораль, общественную мораль, которую поддерживают большинство украинцев, поскольку именно они наделили его прямым мандатом. Говорить о морали отдельного человека в данном случае было бы некстати. Поскольку Президент является носителем общественной морали. И защищая эти ценности, Президент действовал абсолютно морально.

Согласно статье 148, состав Конституционного суда - это восемнадцать судей, но отстранение двух судей означает то, что на сегодня состава Конституционного суда нет. Возникает вопрос, правомочен ли суд в принятии своих решений? Нет. Для того, чтоб он был правомочным, нужные все восемнадцать судей. При этом у суда есть кворум для принятия любого решения, но чтобы не потерять доверие к Конституционному суду, принимать решение без этих двух, без полного состава, есть конституционно неответственно. И это может засвидетельствовать, что судьи не буквально толкуют те нормы Конституции, которые обязывают их быть максимально ответственными за свои действия. Конституция в данном случае толкуется только буквально. В действующий момент Конституционный Суд не правомочен для принятия решений и его следует срочно пополнять.

Досрочные парламентские выборы юридически оформлены указом Президента. Досрочные выборы президентские невозможны. Это политическая истерика, это попытка ответить на позицию Президента позицией камикадзе, который понимает, что он обречен нанести один-единственный удар по своему противнику. Но политика кинжальных встреч решений Президента обречена. И она закончится политическим компромиссом. Но за это время Президент увеличивает свою политическую территорию влияния, формирует мощные активы, которые очень тяжело будет компенсировать. Если раньше компромисс был возможен под определенный диктант со стороны коалиции, то теперь он возможен только за понимание с Президентом.

Маша Мищенко