Лукьянова ходит в красной шапке, Тедеев примеряет министерское кресло

Народный депутат Екатерина ЛУКЬЯНОВА (фракция НУ-НС) дарит своим коллегам по парламенту елочные украшения.

Как передает корреспондент УНИАН, она надела новогоднюю красную шапочку.

Новогодние шарики от К.ЛУКЬЯНОВОЙ, в основном, получили депутаты из фракции НУ-НС и некоторые представители БЮТ.

Как известно, К.ЛУКЬЯНОВА входит в состав парламентского большинства.

В сессионном зале Верховной Рады по обе стороны трибуны установлены новогодние елки. Трибуна и президиум не заблокированы. Лишь несколько депутатов из фракции Партии регионов разместились в правительственной ложе, среди них Юрий БОЛДЫРЕВ, Петр ЦЮРКО, Эльбрус ТЕДЕЕВ.