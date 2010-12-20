Активисты Батькивщины под ГПУ выкрикивают «Пшонку – на кашу!»

Здание Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины пикетируют более 500 активистов «Батькивщины», протестуя против уголовного преследования лидера партии, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выкрикивают «Пшонку – на кашу!», «Долой власть!», «Руки прочь от Юли – дочки Украины!».

Правоохранительные органы не вмешиваются в проведение акции, но ворота возле Генпрокуратуры, которые обычно открыты, сегодня закрыты.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО вызвали на очередной допрос в ГПУ по обвинению в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.