Круглый стол «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы»
В среду, 22 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится «круглый стол» «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы».
Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:Общая характеристика положения российского бизнеса в Украине.
Итоги 2010 года. Ключевые события, оказавшие влияние на российский бизнес в Украине.
Что поменялось для российского бизнеса в Украине с приходом к власти нового Президента и правительства?
Прогноз на 2011 год:
- характеристика украинских активов, наиболее привлекательных для российских инвесторов;
- наиболее перспективные сферы для сотрудничества украинского и российского бизнеса.
Участники «круглого стола»:1. Алексей УРИН – советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине;
2. Александр МАЦАК – заместитель председателя Правления АСК «ИНГО Украина»;
3. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест»;
4. Олег УСТЕНКО – директор Международного фонда Блейзера;
5. Анна ДЕРЕВЯНКО – директор Европейской Бизнес Ассоциации;
6. Константин ГОЛОВИНСКИЙ – руководитель Управления корпоративных коммуникаций ИК «Ренессанс Капитал»;
7. Дионис ВАСИЛЬЕВ – директор консалтинговой группы «НЭО Центр Украина»;
8. Сергей ВОВК – главный редактор издания «Инвестгазета».
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11. Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).
Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).