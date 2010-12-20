В среду, 22 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится «круглый стол» «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы».

Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение: Общая характеристика положения российского бизнеса в Украине.

Итоги 2010 года. Ключевые события, оказавшие влияние на российский бизнес в Украине.

Что поменялось для российского бизнеса в Украине с приходом к власти нового Президента и правительства?

Прогноз на 2011 год:

- характеристика украинских активов, наиболее привлекательных для российских инвесторов;

- наиболее перспективные сферы для сотрудничества украинского и российского бизнеса.

Участники «круглого стола»: 1. Алексей УРИН – советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине;

2. Александр МАЦАК – заместитель председателя Правления АСК «ИНГО Украина»;

3. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест»;

4. Олег УСТЕНКО – директор Международного фонда Блейзера;

5. Анна ДЕРЕВЯНКО – директор Европейской Бизнес Ассоциации;

6. Константин ГОЛОВИНСКИЙ – руководитель Управления корпоративных коммуникаций ИК «Ренессанс Капитал»;

7. Дионис ВАСИЛЬЕВ – директор консалтинговой группы «НЭО Центр Украина»;

8. Сергей ВОВК – главный редактор издания «Инвестгазета».