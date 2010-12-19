Королев заявил, что ЧФ РФ - крупнейший налогоплательщик в бюджет Украины

Черноморский флот РФ «является крупнейшим плательщиком различных видов налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды Украины. Причем, размеры платежей увеличиваются с каждым годом». Об этом заявил командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ в интервью журналистам в Севастополе, сообщили агенству УНИАН в Группе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Так, по словам командующего, «в 2007 году в бюджет и государственные фонды Украины было перечислено 247,4 млн. грн. Перечисления в 2008 и 2009 годах составляют, соответственно, 350,2 млн. грн. и 408,1 млн. грн., что на 42% и 65% больше показателя 2007 года. Несмотря на оптимизацию структуры и численности флота, перечисления за 2010 год, по прогнозу наших финансистов, должны соответствовать объему 2009 года. Эти показатели, в сопоставлении с расходной частью бюджета Севастополя за 2008-2010 годы, составляют 28, 35 и 30% соответственно».

Кроме того, как сказал В.КОРОЛЕВ, «ежегодное денежное довольствие военнослужащих, заработная плата гражданского персонала и различные компенсационные выплаты, составляющие около 1 млрд. 290 млн. грн., в большей части расходуются в пределах населенных пунктов, где дислоцируются воинские формирования и предприятия Черноморского флота, что является одним из факторов развития малого и среднего бизнеса в пределах этих населенных пунктов, зачастую ориентированного именно на эту группу потребителей».

По мнению командующего, «значительным вкладом флота в экономику населенных пунктов - мест дислокации воинских частей и предприятий флота и его товаропроизводителей является осуществление хозяйственной деятельности воинскими частями, организациями и предприятиями Черноморского флота». Как добавил он, «в рамках осуществления этой деятельности, за счет денежных средств флота производится закупка товарно-материальных ценностей, оплата работ и услуг, на что ежегодно флот тратит десятки миллионов гривень».

Как утверждает вице-адмирал, «руководство города, как и подавляющее большинство его жителей, очень уважительно относятся к черноморцам. Объем участия Российской Федерации в развитии социально-экономической сферы Севастополя, Феодосии и поселка городского типа Гвардейское 2008-2010 годах составил 296,2 млн.руб., или 71,5 млн. грн. А за весь период действия Соглашения (очевидно, имеются в виду межправительственные соглашения по Черноморскому флоту от 1997 года - УНИАН) украинской стороне перечислено 639,7 млн. руб. или 135,2 млн.грн.».

Как подытожил командующий ЧФ России, «позитив превалирует над негативом».

Вместе с тем, он признал: «Проблемы, конечно, тоже есть, и от этого никуда не уйдёшь. В первую очередь, это долги отельных предприятий флота по заработной плате работникам, а также в государственные фонды Украины». Но, как сказал В.КОРОЛЕВ, «такие проблемы флот решает и будет их решать при поддержке руководства российского военного ведомства».

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, плата ЧФ РФ за базирование в Крыму должна быть на порядок выше.

Как отмечал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ, Россия должна была бы платить Украине арендную плату за базирование ЧФ - по меньшей мере 5 миллиардов долларов США в год - учитывая рыночную стоимость 18 тысяч гектаров приморской земли, в том числе за использование свыше 3 тысяч гектаров городской территории Севастополя и прибрежной инфраструктуры.

А по действующему соглашению о пребывании флота на украинской территории от 28 мая 1997 года, арендная плата России составляет менее 98 миллионов долларов. "Однако даже эта сумма не платится, а списывается из непонятного долга в 2,5 миллиарда, сформированного в 1997 году за вроде бы употребленный Украиной газ. Следовательно, бюджет Украины недополучает от РФ ежегодно 40 миллиардов гривень, а следовательно - украинцы недополучают необходимые социальные услуги, включая стипендии, пенсии, медицинское обслуживание и др.", - заявил эксперт.