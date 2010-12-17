Министра спросили, каково это - стоять на трибуне, «политой кровью»

Народный депутат Олег ЛЯШКО (внефракционный) заявляет, что «нынешнее правительство не намного честнее» правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента, обращаясь к министру финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО после его доклада по результатам международного аудита.

О.ЛЯШКО подчеркнул, что Министерство финансов, «вместо того, чтобы заниматься проблемами экономического роста в государстве, занимается политикой».

Он добавил: «Ваши преемники будут докладывать о коррупционных действиях ваших».

По словам О.ЛЯШКО, в Украине складывается ситуация, что «власть отвечает лишь тогда, когда теряет власть». Он выразил удивление, почему правоохранительные органы не выясняют информацию, которая была в СМИ, относительно того, что «200 млн. перечислены на фирму сына премьер-министра Украины АЗАРОВА, почему не является предметом расследования правоохранительных органов, что 400 млн. пошло на фирму первого вице-премьера КЛЮЕВА, почему не расследуете, что 200 млн. пошло на фирму сына донецкого губернатора БЛИЗНЕЦА (при этом О.ЛЯШКО не уточнил, о какой валюте идет речь – УНИАН).

Обращаясь к министру финансов, О.ЛЯШКО сказал: «Я не оправдываю предыдущее правительство, но нынешнее правительство не намного честнее».

Он, обращаясь к Ф.ЯРОШЕНКО, спросил: «Как Вы себя чувствуете на трибуне, которая вчера была полита кровью? Но, принимая во внимание Ваше выражение лица, чувствуете Вы себя хорошо».

Ф.ЯРОШЕНКО на это ничего не сказал, однако председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил: «Вы видите по лицу того, кто выступал (О.ЛЯШКО – УНИАН), что он рад, что вчера здесь не был».