Нардеп от ПР Лукъянов: регионалов не били ни цепями, ни проводами

Народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ заявил, что вчера депутаты от “БЮТ-Батьківщина” заносили в сессионный зал парламента металлические прутья и цепи, но не применяли их против депутатов от Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом он сказал в эфире телеканала.

В то же время В.ЛУКЬЯНОВ заметил, что не видел, били ли «регионалы» стульями представителей оппозиции. «Сначала началась толкотня. Но между отдельными депутатами начались личные оскорбления, ругательства, нецензурные выражения, унизительные. Я там присутствовал, но я был в другой части зала, и я не видел этого… Сломанный стул я видел. А как его сломали? Я не видел этого!» — сказал он.

В.ЛУКЬЯНОВ также не назвал фамилии народных депутатов, которые принимали участие в драке и могли нанести своим коллегам серьезные телесные повреждения. «Достаточно большое количество было депутатов с обеих сторон — почти половина фракции БЮТ и половина фракции «Регионов». Не видел, не знаю. Ничего не могу сказать…».

Вместе с тем В.ЛУКЬЯНОВ заявил, что видел, как представители фракции “БЮТ-Батьківщина” заносили в сессионный зал металлическую цепь. «Я лично видел металлическую цепь, которую заносили в зал представители фракции БЮТ. Трудно сказать зачем ее заносили. Если ее заносили, то могли и использовать», — считает он.

В.ЛУКЬЯНОВ также сообщил, что видел и металлические прутья, но заметил, что депутатов от Партии регионов не били ни прутьями, ни цепями.

«Это ненормальная ситуация. Мне стыдно, что парламент работает в таком режиме. Я считаю, что мы должны принять какие-то меры, чтобы драки между депутатами прекратить и отойти от этого» — добавил «регионал».

Комментируя заявления оппозиции о том, что аресты представителей предыдущего правительства и возбуждение уголовного дела против лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО является проявлениями политических репрессий, В.ЛУКЬЯНОВ сказал, что это не отвечает действительности. «Не надо прикрывать политической целесообразностью уголовные преступления, или события, подпадающие под признаки этих преступлений», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 декабря, в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Перед этим народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали двери в сессионный зал: некоторые цепями, некоторые - какими-то завязками.

Однако все входные двери в зал были разблокированы. Депутаты от ПР ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, подрались с депутатами от “БЮТ-Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” увезла “скорая помощь”.