Азаров: к 2012-му году постараемся причесаться и припудриться

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что в 2011 году новые станции метро будут построены не только в Киеве, но также в Харькове и Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня на брифинге после открытия в столице станции метро «Васильковская».

«В наших планах в следующем году дойти до Выставки (ст. Выставочный центр – УНИАН), а в 2012 году сдать еще две станции и дойти до Одесской площади. Таким образом, в Киеве появится большая транспортная магистраль, которая значительно упростит жизнь для киевлян… В Днепропетровске значительные средства выделены и там тоже будет строиться метро, и в Харькове будет метро строиться», – заверил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в бюджете на следующий год заложено достаточно средств для строительства метро. «Для развития метростроя заложено столько средств, сколько необходимо», – отметил премьер-министр.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что в 2010 году практически в каждой области введен в действие или еще будет введен крупный объект. «Ни одной области нет, где бы такой объект не был введен. Либо крупная больница, либо объездная дорога, либо мост, либо школа…», – сказал он.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство уделяет внимание реконструкции всей страны, однако к столице должно быть особое внимание. «Мы смотрим абсолютно на всю страну. Но столица у нас должна быть европейской столицей. Нам в 2012 году принимать не только всю Европу, но и весь мир. Поэтому постараемся причесаться, припудриться обязательно, чтобы мы выглядели красиво», – сказал премьер.