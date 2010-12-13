Нардеп предлагает провести админреформу в Верховной Раде

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления Александр ОМЕЛЬЧЕНКО предлагает провести административную реформу также в парламенте и оптимизировать структуру ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, такую реформу можно было бы осуществить путем слияния некоторых комитетов, ведь некоторые комитеты ВР за год рассматривают очень малое количество законопроектов, а некоторые вообще дублируют функции других комитетов.

Кроме того, сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО, секретариат каждого комитета состоит из 12-14 человек. «Когда Президент и Кабинет министров идут на такие шаги, как админреформа, то необходимо сделать и оптимальную систему работы Верховной Рады», - отметил он.

В то же время, по словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, речь идет не о банальном сокращении, а о реформе административного аппарата Верховной Рады и оптимизации работы парламента.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заметил, что в случае проведения такой реформы парламент два месяца не будет работать, и все сведется к выяснению отношений. «Когда формировался перечень комитетов, то исходили из того, как найти политический компромисс», - напомнил он.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что если действительно есть такие предложения, то необходимо подавать соответствующие проекты постановлений.