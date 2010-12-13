Луганские олигархи теперь платят налоги в Донецке

Все крупные налогоплательщики Луганской области переведены на обслуживание в налоговую администрацию Донецкой области. Об этом «Зеркалу недели» сообщил информированный источник.

По словам источника, такое решение, предположительно, было принято в рамках общей концепции реформирования налоговой службы. «Насколько мне известно, налоговая служба Луганской области была признана слабой с организационной точки зрения, в отличие от донецкой налоговой, где есть даже специальное подразделение по работе с крупными плательщиками», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что в Луганске в последнее время активно ходят слухи, что региональная налоговая администрация в дальнейшем будет упразднена полностью, а ее подразделения будут переподчинены донецким налоговикам.

Напомним, это не первый случай, когда «донецкие» пытаются установить контроль над соседями. Ранее, пролоббировав смену руководства в угольных объединениях «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», компания Рината Ахметова ДТЭК фактически сделала эти предприятия подконтрольными себе.