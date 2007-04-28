ПРП будет идти на выборы с объединением ”Батьківщина” и УСДП (решение съезда)

Партия «Реформы и Порядок» сегодня во время второго этапа ХІІІ внеочередного съезда приняла решение об образовании вместе со Всеукраинским объединением «Батьківщина» и Украинской социал-демократической партией избирательного Блока Юлии Тимошенко для участия в досрочных выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, после этого председатель ПРП Виктор ПИНЗЕНИК подписал с лидерами «Батьківщини» и УСДП соответствующее соглашение и оно было ратифицировано съездом.

От партии «Реформы и Порядок» избрали 30 делегатов на межпартийный съезд БЮТ.

Также был утвержден список кандидатов в народные депутаты Украины, которые предлагаются для включения в избирательный список БЮТ по квоте ПРП.