Яценюк подозревает, что Янукович перепутал админреформу и сокращение

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что объявленные Президентом Украины изменения в системе органов центральной власти не являются административной реформой.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт Змін”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “это лишь сокращение количества чиновников, которые влияют на принятие решений и распределение денежных потоков”.

«То, что стране необходима административная реформа, не вызывает никаких сомнений, но то, что произошло в Украине, – это просто сокращение количества министров”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК. “Лишились нескольких персоналий. До административной реформы это еще очень далеко», - добавил он.

По словам лидера партии «Фронт Змін», административная реформа “не является арифметическим действием”, а должна предусматривать изменение качества и философии власти. «Важнейшее, что должна предусматривать админреформа, – борьба с коррупцией в органах государственной власти и предоставления гражданам тех услуг, которые государство обязано предоставлять в медицине, образовании, разрешительной системе, по вопросам создания рабочих мест», - подчеркнул он.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, пока же происходит механическое сокращение чиновников, которые принимают решение, но это не изменяет качества самих решений. «Это просто сокращение неугодных Президенту чиновников», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее чем на 30%, и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не меньше чем на 50%.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 человек.