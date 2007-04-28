ЦИК будет работать все выходные и праздничные дни
11:53, 28 апреля 2007Политика
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Давидович готовится к выборам
Центральная избирательная комиссия работает над подготовкой досрочных выборов.
Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ЦИК Зоя ШАРИКОВА со ссылкой на председателя Центризбиркома Ярослава ДАВЫДОВИЧА.
По ее словам, комиссия находится в избирательном процессе, нарабатываются документы, предусмотренные законодательством для проведения внеочередных выборов.
З.ШАРИКОВА сообщила, что ЦИК планирует работать все выходные и праздничные дни.
В то же время, четыре члена комиссии продолжают находиться на больничном.
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