ЦИК будет работать все выходные и праздничные дни

Центральная избирательная комиссия работает над подготовкой досрочных выборов.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ЦИК Зоя ШАРИКОВА со ссылкой на председателя Центризбиркома Ярослава ДАВЫДОВИЧА.

По ее словам, комиссия находится в избирательном процессе, нарабатываются документы, предусмотренные законодательством для проведения внеочередных выборов.

З.ШАРИКОВА сообщила, что ЦИК планирует работать все выходные и праздничные дни.

В то же время, четыре члена комиссии продолжают находиться на больничном.