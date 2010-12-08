Лавринович думает, что реформа Януковича по его министерству не ударит

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не прогнозирует уменьшения количества работников его ведомства в связи с административной реформой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Относительно численности Министерства юстиции сказал бы так: что это вопрос на сегодняшний день не актуальный», - заметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он объяснил, что это связано с тем, что, в частности, у Украины есть необходимость выполнения обязательств перед международными организациями. «Поэтому контроль над, например, персональными данными, учет всей недвижимости в стране необходимы», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом в целом он не исключает изменений в Минюсте для усовершенствования работы ведомства.

Напомним, что вчера в Интернете появился текст проекта указа Виктора Януковича об административной реформе. Среди прочего документ предусматривает полную ликвидацию 40 госструктур.