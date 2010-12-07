Янукович ликвидирует 40 госструктур и Институт национальной памяти?

Проект Указа Президента «О системе центральных органов исполнительной власти» предусматривает ликвидацию 40 государственных структур.

В частности, исчезнуть должны Госкомитет по вопросам национальностей и религий, Госслужба туризма и курортов, Госслужба контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украину, Госсоцслужба для семьи, детей и молодежи, государственную гидрометеорологическую службу, сообщает сайт COMMENTS.UA.

Кроме того, проект указа предусматривает ликвидацию ряда государственных департаментов. В частности, Госдепартаменты по вопросам банкротства, по вопросам связи, автотранспорта, адаптации бывших военных, интеллектуальной собственности, пожарной безопасности и т.д.

В том же списке - государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям и ряд инспекций: государственная жилищно-коммунальная, по контролю качества угольной продукции и по использованию и охраны земель, а также комитет контроля за наркотиками.

Последним подпунктом в «ликвидационном» разделе проекта президентского указа стоит Институт национальной памяти.

С полным текстом проекта Указа Президента можно ознакомиться тут.