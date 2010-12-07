Украина бойкотирует церемонию вручения Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет Норвегии объявил о том, что КНР и еще 18 стран отказались посетить церемонию вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против награждения премией китайского диссидента Лю Сяобо.

Как сообщает Газета.русо ссылкой на Reuters, присутствовать на церемонии отказались Россия, Казахстан, Колумбия, Тунис, Саудовская Аравия, Пакистан, Сербия, Ирак, Иран, Вьетнам, Афганистан, Венесуэла, Филиппины, Египет, Судан, Украина, Куба и Марокко.

Вручение премии должно состояться в пятницу.

Китай активно выражал протест по поводу вручения премии диссиденту Лю Сяобо, осужденному на 11 лет «за призывы свержения государственного строя».

Члены комитета решили удостоить диссидента высшей гуманитарной премии за «его долгую и ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае».