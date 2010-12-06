По "делу гранитной плитки" допрошены лидеры протестных организаций

Обвиняемых по уголовному делу по факту повреждения гранитного покрытия на Майдане Незалежности во время проведения акций протеста против Налогового кодекса пока нет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член правления Института “Республика” Владимир ЧЕМЕРИС.

В.ЧЕМЕРИС рассказал, что сегодня на 10 часов утра его вызывали в Следственное управление ГУ МВД в Киеве. При этом суть дела, по которому был приглашен правозащитник, в повестке не была указана.

"В качестве свидетелей сегодня вызывали, по моим подсчетам, более 10 человек. В том списке, который я видел, кроме меня, фигурируют такие фамилии: МЕЛЬНИЧЕНКО и МИХАЙЛЕНКО (КУПР), Игорь МАЗУР (УНСО), Оксана ПРОДАН, Александр ДАНИЛЮК и почему-то руководители киевской "Свободы" МОХНИК и ИЛЬЕНКО, которые не имели к этим протестам никакого отношения", - сказал В.ЧЕМЕРИС.

По его словам, вопросы следователя касались деятельности правозащитной организации Институт "Республика" (организация выступает за свободу мирных собраний в Украине - УНИАН). Также следователя интересовало, кто и каким образом устанавливал палатки на Майдане, ход акций протеста и их материальное обеспечение.

"По моему мнению, дело бесперспективное. И массовый вызов "свидетелей" именно сегодня утром был попыткой помешать самым активным лицам принимать участие в сегодняшнем митинге. Хотя я и не собирался", - отметил В.ЧЕМЕРИС.

Как сообщал УНИАН, милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения гранитной плитки во время несанкционированного установления палаток на Майдане Незалежности в Киеве предпринимателями, которые протестовали против Налогового кодекса. В ЦОС отметили, что дело возбуждено по статье 194 (преднамеренное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» подсчитывают убытки. По предварительным данным, они достигают, по меньшей мере, 200 тыс. грн.