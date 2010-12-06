За повреждение гранитной плитки на Майдане милиция возбудила дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения гранитной плитки во время несанкционированной установки палаток на Майдане Незалежности в Киеве предпринимателями, протестовавшими против Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В ЦОС отметили, что дело возбуждено по статье 194 (преднамеренное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» подсчитывают ущерб. Согласно предварительным данным, он составляет по меньшей мере 200 тыс. грн.

В рамках расследования уголовного дела сегодня в качестве свидетеля для дачи объяснений вызван на допрос генеральный координатор указанной акции протеста Александр ДАНИЛЮК, говорится в сообщении.