За повреждение гранитной плитки на Майдане милиция возбудила дело
Говорят, убытки - 200 тысяч
Милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения гранитной плитки во время несанкционированной установки палаток на Майдане Незалежности в Киеве предпринимателями, протестовавшими против Налогового кодекса.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве.
В ЦОС отметили, что дело возбуждено по статье 194 (преднамеренное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» подсчитывают ущерб. Согласно предварительным данным, он составляет по меньшей мере 200 тыс. грн.
В рамках расследования уголовного дела сегодня в качестве свидетеля для дачи объяснений вызван на допрос генеральный координатор указанной акции протеста Александр ДАНИЛЮК, говорится в сообщении.