Комиссар ЕС: в Украине не все понимают необходимость сохранения демократии

Некоторые украинские политики не осознают, что обеспечение политической стабильности в государстве за счет нарушения демократических стандартов станет препятствием для европейской интеграции, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ сегодня в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, Ш.ФЮЛЕ повторил тезис о том, что Украина может добиться реального развития отношений с Европейским Союзом при условии соблюдения прав человека и уважения к демократическим принципам.

«Некоторые люди в Украине не понимают, что получение и содержание политической стабильности не должно противоречить поддержке и защите фундаментальных прав, или что общий темп и глубина сближения с Евросоюзом будет зависеть от четкости и прогресса в этой сфере”, - сказал он.

Ш.ФЮЛЕ отметил, что Украина также должна реализовывать задекларированные реформы, которые позволят в перспективе добиться не только экономической, но и политической интеграции, и получить безвизовый режим для украинцев.

Еврокомиссар также заметил, что экономическое развитие Украины в долгосрочной перспективе будет зависеть, главным образом, от действий украинской власти, которая в первую очередь должна позаботиться об улучшении инвестиционного климата.