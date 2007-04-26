Грач подозревает Ющенко в ”иезуитском” клонировании генпрокуроров

Народный депутат, лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ считает, что президентский указ о восстановлении в должности Генерального прокурора Украины Святослава ПИСКУНА является шагом, направленным на создание "двойников во власти".

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА, переданном УНИАН его пресс-службой.

Депутат-коммунист заявил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО "сознательно создает клоны во власти, чтобы привести страну к коллапсу". "Особенно это наглядно видно по последним действиям ЮЩЕНКО, направленным на создание двойников во власти", - заявил депутат.

Он также сказал, что "появление двух генеральных прокуроров - это намеренно придуманная иезуитская ловушка", в которую президентское окружение "вдобавок ко всему хочет поймать коалицию, столкнуть между собой политические силы". "Какие еще будут выдуманы ходы - это уже дело фантазии. Ясно, что в ход пущена карусель политтехнологий, где уже и речи нет о правовом порядке, о политической этике, и меньше всего государственности", - считает лидер коммунистов Крыма.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Виктор ЮЩЕНКО "во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева" восстановил Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора. В связи с этим В.ЮЩЕНКО отменил президентский указ от 4 ноября 2005 года о назначении Александра МЕДВЕДЬКО генпрокурором Украины.