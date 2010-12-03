Судья записал 57 звонков от депутата

Народный депутат Украины от Партии регионов Игорь ПЛОХОЙ оказывает давление на председателя Одесского Апелляционного административного суда Виктора АЛЕКСЕЕВА, требуя принять незаконное решение по выборам мэра Болграда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении В.АЛЕКСЕЕВА, которое он обнародовал сегодня.

«Депутат И.ПЛОХОЙ настойчиво требует от меня принять незаконное решение по выборам мэра Болграда, чтобы суд признал победу на выборах близкого к нему Владимира КАЧАНОВА. Но выиграл-то на выборах в Болграде Сергей КОРОЛЕВ! Не можем мы принять иное решение!», - заявляет В.АЛЕКСЕЕВ.

По словам председателя суда, когда он отказался идти у И.ПЛОХОГО «на поводу», то «получил от него СМС: «Я должник».

Свои угрозы нардеп-«регионал» «уже начал реализовывать», отмечает В.АЛЕКСЕЕВ. «И.ПЛОХОЙ всю неделю заявляет о коррупции в судах, правда, не приводя ни одного факта», – сказал судья.

Он добавил, что И.ПЛОХОЙ, «пытаясь давить», звонил ему «за несколько дней почти 60 раз».

В подтверждение сказанного В.АЛЕКСЕЕВ обнародовал копию Акта о поступивших 57 телефонных звонках от И.ПЛОХОГО, составленного заведующей приемной админсуда Зоей БАБКИНОЙ, помощником председателя суда Натальей НОВИЦКОЙ и руководителем аппарата суда Любовью БЕЛЬКИНОЙ.