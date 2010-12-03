Предприниматели «разошлись», часть на Майдан уже не вернется

Участники акции на Майдане не будут продолжать её 6 декабря, а планируют сосредоточиться на разъяснительной работе с предпринимателями в регионах.

Об этом представители Национального координационного совета предпринимателей Украины (НКСПУ), которые выступали в роли координаторов акции протеста предпринимателей на Майдане, сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так представитель НКСПУ Владимир ДОРОШ отметил, что учитывая тот факт, что Президент так и не наложил полное вето на Налоговый кодекс, а всего лишь внес свои предложения, власть так и не выполнила ни одного из требований предпринимателей.

«Первое требование - это полное вето на Налоговый кодекс, требование второе - это отставка правительства и третье требование - это выборы 2011 года» - отметил В.ДОРОШ. - На сегодняшний момент только на половину решено первое требование».

В тоже время, другой представитель НКСПУ Михаил СВИСТОВИЧ отметил, что несмотря на то, что власть так и не выполнила требования бизнеса, но все же заставить ее пойти на определенные уступки удалось.

«Несмотря на то, что мы не удовлетворены результатом, который мы вчера получили, недовольны тем, что не было наложено полное вето на Налоговый кодекс и не выполнены пока другие требования, это все-таки победа. Впервые народ, выйдя массово на улицы, заставил власть отступить, но отступить частично. Но та власть, которая еще вчера нас не замечала, принимала поправки, нажимая на кнопки и не обращая внимания на людей, называя их «барыгами», «спекулянтами», «контрабандистами» вынуждена была пойти на уступки и вынуждена была хоть что-то сделать, чтобы успокоить этих людей» - подчеркнул М.СВИСТОВИЧ.

Он сообщил, что в этих акциях принимали участие большое количество организаций, соответственно на сегодня основная цель - это определиться с требованиями и с тем, «кто с кем идет дальше и до какого момента».

Так, по словам М.СВИСТОВИЧА, НКСПУ «официально разошелся» с той частью предпринимателей, которые не выступают за отставку правительства и за перевыборы Верховной Рады.

При этом он отметил, что НКСУ не планирует продолжать акцию на Майдане, но намерен начать разъяснительную работу с предпринимателями в регионах.

«Сейчас мы не созываем народ на понедельник на акцию. Мы не отказываемся от акций протеста, но мы добавляем новые формы, то есть мы идем в регионы и проводим разъяснительную работу в людьми, как собственно и в Киеве. Разъяснительную работу относительно того, что это вето Президента на самом деле не вето, а всего лишь изменения и дополнения в Налоговый кодекс, и нас это не устраивает. Даже те позитивы, которых мы добились, - это слишком мало» - сказал М.СВИСТОВИЧ.

Он подчеркнул, что НКСПУ против политизации акций протеста предпринимателей, именно по этой причине не призывает предпринимателей продолжить акции протеста в понедельник, 6 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

3 декабря генеральный координатор акций протеста предпринимателей Александр ДАНИЛЮК объявил "всеобщую мобилизацию" на понедельник, 6 декабря. «То, что произошло сегодня ночью, - это билет на войну. Это приглашение мы принимаем, и на понедельник объявили всеобщую мобилизацию», - заявил он. ДАНИЛЮК отметил, что акция начнется на столичном Майдане Незалежности в 9.00, и на акции будет снят запрет на использование партийной символики.