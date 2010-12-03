Губернатор: не нравится, чтоб отрывали головы, - будем выдергивать ноги

Председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК разъяснил, что имел в виду, когда угрожал «поотрывать головы оппозиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С. РЫЖУК заявил сегодня в городе Барановка на торжествах по случаю запуска телевизионного передатчика.

По его словам, «оппозиция должна определиться, какое место она занимает сейчас в украинском обществе». «Если мы сейчас новый ретранслятор построили, то какое место оппозиции? Если мы газифицируем деревни, то какое место занимает оппозиция? Если мы сейчас в области помогаем инвалидам быть полноценными людьми, то какое, опять же здесь место оппозиции? "- сказал С. РЫЖУК.

По его мнению, «оппозиция - это аж там, где есть принципиальные, жизненно важные вопросы развития общества».

По словам С. РЫЖУКА, «тот, кто сегодня в определенной политической силе, которая оппозиционная, но он изъявил желание быть во власти, и он пришел во власть - его или назначили, или избрали, то он уже фактически не в оппозиции, и он принял ту программу, которую декларировал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и правительство ».

По мнению С. РЫЖУКА, если такой человек не будет выполнять эту программу, то «хочется открутить, если не голову, пусть будет у него голова, может, ноги ему мешают, может, танцует неправильно. То есть, это такая грубоватая шутка, но подразумевается элементарная дисциплина, порядок, понятная позиция каждого из нас », - пояснил С. РЫЖУК.

Председатель Житомирской облгосадминистрации также пояснил, что не допустит ситуации, при которой каждый сельский или поселковый председатель или другой руководитель органов местного самоуправления станет «удельным князьком» у себя в районе, городе или деревне, «будет торговать землей, и им должны будут после этого заниматься правоохранители ». «Лучше я такого сельского голову поставлю на место, чем его действительно накажет прокуратура, суд и милиция», - отметил С. РЫЖУК.

По его словам, «пусть радуется оппозиция, мы так предостерегаем ее от ошибок в той или иной форме, пусть и образно». «А так я говорю своим кадрам - если вам не нравится, чтобы отрывали головы, то будем выдергивать ноги», - подытожил С. РЫЖУК.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября С. РЫЖУК на коллегии Житомирской облгосадминистрации заявил, что намерен решительно бороться с лентяями и формальным отношением органов местного самоуправления к выполнению ряда социально-экономических программ, а также обещал «поотрывать головы оппозиции».