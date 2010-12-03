Проверка базы Черноморского флота запланирована на 2011 г.

Проверка базы Черноморского флота в Севастополе запланирована на 2011 г. Об этом сообщил журналистам в Киеве председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, отвечая на вопросы после совместного заседания коллегии Счетных палат Украины и России.

"Севастополь у нас в плане на 2011 год. Проверка коснется, скорее всего, 2009-2010 годов", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

Сроки проведения аудита пока не установлены. Однако, как уточнили в Счетной палате Украины, проверить данные за 2010 г. реально только во второй половине 2011-го.

С.Степашин также сообщил, что контрольные ведомства двух стран в 2011г. включат в план совместных действий анализ соблюдения законодательства и бюджетной дисциплины в сфере транспортных коридоров и обустройства границ.

Как сообщал УНИАН, счетные палаты также направили премьер-министрам обоих государств письма с рекомендацией увеличить финансирование охраны природы Черного и Азовского морей, обновить межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства, обеспечить совместный мониторинг состояния биологических ресурсов Черного и Азовского морей, создать единую систему, связанную с ловом и учетом рыбы, а также усилить совместную борьбу с коррупцией в этой сфере.

Кроме того, председатели счетных палат Украины Валентин СИМОНЕНКО и Российской Федерации С.СТЕПАШИН подписали Меморандум по результатам проведения совместного параллельного аудита по использованию государственных средств и других источников финансирования, направленных на обеспечение экологической безопасности в Азовско-Черноморском рыбопромышленном бассейне.

«Цель этого аудита была многоплановой… Проверили, как выполняются международные акты, международные договоренности в этом плане, определить систему и динамику выполнения воспроизводства биоресурсов, изучить вопросы, связанные с определением необходимых сумм в бюджете…» - сказал В.СИМОНЕНКО.

«Критическая ситуация в Азове, потому что там с 2000 года официально запрещено все, что связано с промыслом», - отметил С.СТЕПАШИН.

По словам В.СИМОНЕНКО, Украина, как и Россия, «к сожалению, не занимается производством искусственной продукции». В то же время Турция воспроизводит 14% биоресурсов, которые вылавливает (более 80% в Черном море).