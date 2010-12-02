Продолжается преследование историков, изучающих Голодомор в Украине

Известный историк Геннадий ИВАНУЩЕНКО освобожден с нарушениями законодательства от должности директора Государственного архива Сумской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

"Сумской архив – единственный, который полностью оцифровал все 57 тысяч актовых записей о смерти людей от Голодомора 1932-1933 годов в Сумской области.

Сегодня был безосновательно освобожден от должности директор Государственного архива Сумской области, известный историк Геннадий ИВАНУЩЕНКО, который исследовал Голодомор и борьбу украинского народа за независимость", - говорится в сообщении Центра исследований освободительного движения.

В Центре отмечают, что он был уволен после "служебного расследования", инициированного Сумской областной государственной администрацией во главе с Юрием ЧМЫРЁМ. "Само увольнение осуществлено с нарушениями требований законодательства. В частности, уволенному директору своевременно не предоставили для ознакомления акт служебного расследования и фактически не позволили написать объяснение по результатам проверки", - отмечается в сообщении.

В Центре убеждены, что причина увольнения является формальной, якобы невыполнение служебных обязанностей в части отказа в принятии на хранение книг регистрации актов общественного состояния. «В то же время ученый объясняет, что, в соответствии с утвержденным планом приема документов в архив на 2010 год, и в связи с ограничением финансирования, нехваткой площадей и штатных единиц, Сумской областной архив был готов принять упомянутые выше документы с 1 января 2011 года", - отметили в Центре исследований освободительного движения.

"Увольнение историка ИВАНУЩЕНКО является проявлением вмешательства политической силы в академическую дискуссию вокруг комплекса вопросов, касающихся политических репрессий, Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, освободительного движения. Такой шаг сумской власти является ничем иным, как продолжение попыток цензуры истории, наряду с незаконным задержанием СБУ и конфискацией архивных материалов у Руслана Забилого и Национального музея “Тюрьма на Лонцкого”, исключением министром образования ТАБАЧНИКОМ отдельных периодов истории из школьных учебников", - отметили в Центре.

В то же время Г.ИВАНУЩЕНКО заявил, что намерен обжаловать свое увольнение в суде.