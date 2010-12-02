Из Верховного суда ушли сразу восемь судей

Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания приняла решение об освобождении от должности восьмерых судей Верховного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим были приняты три соответствующих постановления.

В частности, освобождены от должности Владимир ДРАГА, Александр СЕЛИВОН, Валерий ДАНЧУК, Евгений ЛЕВЧЕНКО, Владимир ПЕРЕПИЧАЙ, Вера ВЕРЕЩАК, Любовь ЛИХУТА и Владимир МАЗУРКА.

Кроме того, парламент другим голосованием освободил от должности одного судью Высшего хозяйственного суда Людмилу ПРОДАЕВИЧ.

Все судьи были уволены по собственному желанию.