Из Верховного суда ушли сразу восемь судей
14:02, 02 декабря 2010Политика
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ВР освободила от должностей
Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания приняла решение об освобождении от должности восьмерых судей Верховного суда Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим были приняты три соответствующих постановления.
В частности, освобождены от должности Владимир ДРАГА, Александр СЕЛИВОН, Валерий ДАНЧУК, Евгений ЛЕВЧЕНКО, Владимир ПЕРЕПИЧАЙ, Вера ВЕРЕЩАК, Любовь ЛИХУТА и Владимир МАЗУРКА.
Кроме того, парламент другим голосованием освободил от должности одного судью Высшего хозяйственного суда Людмилу ПРОДАЕВИЧ.
Все судьи были уволены по собственному желанию.
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