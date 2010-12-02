Литвин призывает власть «затянуть пояса», чтобы быть ближе к народу

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отмечает, что при принятии государственного бюджета на 2011 год предусматривается «урезать» пенсии и зарплаты чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире радио «Эра-FM».

В.ЛИТВИН отметил: «Предусматривается при принятии бюджета урезать пенсии, я имею в виду тем, кто получает огромные пенсии». По его словам, «зарплаты и пенсии, имеющие высокий уровень, необходимо привести в соответствие».

При этом, считает В.ЛИТВИН, «это не даст возможности наполнить бюджет, поскольку это будут не такие большие средства. Но, вместе с тем, когда сегодня власть ведет речь о том, что сложно, надо потерпеть, то люди закономерно ставят вопрос, что надо потерпеть всем». Он отметил, что власти, «призывая к тому, чтобы затянуть пояса», необходимо и самой это сделать. «Момент достаточно сложный, и, очевидно, надо его переживать всей власти вместе с людьми», - отметил председатель ВР.

Он сообщил, что обратился к правительству с просьбой внести на рассмотрение парламента «соответствующий документ о Кипре, то есть, о ликвидации соглашения о сотрудничестве еще Советского Союза с Кипром, куда чаще всего выводятся деньги из Украины». «Если бы это можно было принять решением Верховной Рады, то я вас заверяю, что решение было бы давно принято, но это должен быть документ из правительства», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в случае принятия такого документа, удастся увеличить поступления в бюджет.