Янукович в аэропорту провел еще одно совещание по Налоговому кодексу

Президент прилетел из Астаны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел совещание с членами правительства относительно Налогового кодекса. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, совещание прошло в международном аэропорту “Борисполь”. В.ЯНУКОВИЧ возвратился в Киев из Астаны, где принимал участие в саммите ОБСЕ. Подробности совещания в пресс-службе пообещали предоставить позже.

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