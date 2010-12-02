Янукович в аэропорту провел еще одно совещание по Налоговому кодексу
09:07, 02 декабря 2010Политика
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Президент прилетел из Астаны
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел совещание с членами правительства относительно Налогового кодекса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, совещание прошло в международном аэропорту “Борисполь”. В.ЯНУКОВИЧ возвратился в Киев из Астаны, где принимал участие в саммите ОБСЕ.
Подробности совещания в пресс-службе пообещали предоставить позже.
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