Как украинцы относятся к проблеме СПИДа (опрос)

Большинство украинцев готово помогать бороться со СПИДом.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина в ноябре.

Каждый третий украинец (33,3%) готов участвовать в информировании населения о методах предохранения от ВИЧ/СПИДа – например, вести разъяснительную работу среди подростков, друзей, знакомых. Участвовать в публичных акциях, направленных на профилактику распространения ВИЧ и поддержку ВИЧ-инфицированных («красные ленточки», шествия и манифестации), готовы 12,8%. Каждый десятый украинец готов помочь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом материально (10,9%), а также принять участие в работе общественных организаций, занимающихся проблемами ВИЧ/СПИД (10,7%). Готовы помочь лекарствами больным СПИДом 2,6% респондентов.

Не готов что-либо делать в отношении профилактики ВИЧ/СПИД и помощи больным каждый четвертый украинец (25,6%). Дали ответ «это меня не касается» 6,2% респондентов, ответ «другое» предпочли 3,0%, затруднились ответить на данный вопрос – 9,8% опрошенных.

Более половины украинцев (57,1%) знает о том, что 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Не знают об этом 41,4% опрошенных, а 1,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины украинцев (52,1%) знает, что проблемами ВИЧ/СПИДа в Украине занимается Фонд Елены Пинчук АнтиСПИД. Также украинцы высказали мнение, что подобными проблемами занимаются: Всемирная организация здравоохранения (38,0%), ООН (28,9%), ЮНИСЕФ (17,1%), «Врачи без границ» (11,7%), «Сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» (9,8%), Международный альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине (8,5%), Православный медицинский центр жизни (4,1%). Вариант «другая организация» выбрали 0,8%, а четверть респондентов (26,3%) – затруднились назвать организации, занимающиеся проблемами ВИЧ/СПИД.

Согласно результатам опроса, большинство украинцев (61,7%) никогда не проходили тест на ВИЧ-инфекцию. Сдавали такой анализ только 37,2% опрошенных, а 1,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство респондентов (92,9%) считает ВИЧ/СПИД серьезной угрозой для граждан Украины. Из них вариант ответа «точно да» выбрали 82,9%, «скорее да» - 10,0%. Не считают, что ВИЧ/СПИД представляет опасность для страны, только 4,9% опрошенных. Из них 2,6% выбрали ответ «точно нет», а 2,3% - «скорее нет». Затруднились ответить на данный вопрос – 2,2% респондентов.

Каждый второй украинец (50,9%) полагает, что для него или его близких существует опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Из них ответили на вопрос «скорее да» - 26,1%, «точно да» - 25,8% респондентов. Не видят опасности заражения ВИЧ-инфекцией для себя или своих близких 44,4% опрошенных. Из них 22,1% выбрали ответ «скорее нет», 21,3% - «точно нет», а 4,7% граждан Украины - затруднились ответить на данный вопрос.

Треть украинцев (33,2%) заявили о том, что если узнают, что их знакомый или коллега ВИЧ-инфицирован, их отношение к нему не изменится. Менее трети респондентов (30,5%) оказали бы такому знакомому посильную помощь и поддержку. При этом 15,2% опрошенных отметили, что им будет неприятно общаться с ВИЧ-инфицированным, но постараются этого не показать. Постараются меньше общаться с таким знакомым 8,3% респондентов и только 3,2% - полностью прекратят контактировать с ним. Затруднился ответить на данный вопрос каждый десятый украинец (9,6%).

Согласились бы, чтобы их ребенок дружил, общался, или учился в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком, 39,9% граждан Украины. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 21,1%, «скорее да» - 18,8%. При этом 38,0% украинцев не согласились бы на общение или совместное обучение своего ребенка с ВИЧ-инфицированным. Из них вариант «точно нет» выбрали 21,8%, «скорее нет» - 16,2%. Ответ «у меня нет детей» дали 2,4% респондентов, а каждый пятый украинец (19,7%) – затруднился ответить на данный вопрос.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Всемирный день борьбы со СПИДом» с 28 по 30 ноября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.