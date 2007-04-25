В Высшем административном суде настаивают: выборы они не запрещали

Пресс-служба Высшего административного суда Украины уточняет, что суд не выносил никаких решений о запрещении проведения внеочередных выборов 27 мая 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего административного суда Украины, решением Высшего административного суда Украины от 23 апреля 2007 года была отклонена апелляционная жалоба избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» о признании противоправной бездеятельности Центральной избирательной комиссии из-за пропуска срока обжалования.

В то же время Высший административный суд вынес отдельное решение по этому делу, в котором идет речь об очевидном факте бездеятельности Центральной избирательной комиссии, касающейся нарушения срока и порядка образования окружных избирательных комиссий, что подвергает сомнению проведение внеочередных парламентских выборов в сроки, определенные Указом Президента Украины. В отдельном постановлении, в частности, говорится: «Об установленных судом обстоятельствах поставить в известность Президента Украины и Центральную избирательную комиссию для принятия соответствующих мер».

Пресс-служба ВАСУ отмечает, что запрещение проведения внеочередных парламентских выборов в Украине не было предметом рассмотрения в Высшем административном суде, поэтому нельзя говорить о том, что «Высший административный суд запретил проводить досрочные парламентские выборы 27 мая 2007 года».

Предметом рассмотрения была бездеятельность Центральной избирательной комиссии, которая (бездеятельность) делала невозможным проведение внеочередных парламентских выборов в установленные сроки, поскольку окружные избирательные комиссии не были созданы за 50 дней до дня выборов – 27 мая 2007 года, как этого требует Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Как сообщал УНИАН, 23 апреля заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ заявила, что Высший административный суд Украины подтвердил решение Печерского районного суда Киева об отказе рассматривать иск Блока Юлии Тимошенко о бездеятельности Центральной избирательной комиссии по формированию окружных избирательных комиссий.

Сегодня, 25 апреля, народный депутат V созыва, член фракции Партии регионов Григорий КАЛЕТНИК заявил, что, рассматривая эту жалобу, ВАСУ принял отдельное постановление, в котором отмечается, что создание окружных избирательных комиссий с нарушением сроков, установленных законом, может подвергнуть сомнению результаты досрочных выборов.

Также сегодня министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что постановление ВАСУ, в котором речь идет о невозможности проведения внеочередных выборов 27 мая, является абсолютно легитимным и должно выполняться. А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что это решение «очевидное и ясное – выборов быть не может 27 мая на при каких обстоятельствах».