Янукович собирается в Польшу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует осуществить официальный визит в Польшу в первом квартале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи с маршалом Сената Польши Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

В начале двусторонней встречи В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в последнее время произошло оживление украинско-польского диалога на высшем уровне.

Он выразил надежду, что это будет способствовать дальнейшему укреплению украинско-польских отношений.

Со своей стороны, Б.БОРУСЕВИЧ засвидетельствовал, что украинско-польские отношения, в частности, отношения двух парламентов, является очень хорошими и этому способствует деятельность трехсторонней украинско-польско-литовской Межпарламентской ассамблеи.

Б.БОРУСЕВИЧ добавил, что ожидает Президента Украины с визитом вскоре в Польше.

На это В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «сейчас прорабатывается вопрос моего официального визита в Польшу, который планируется в первом квартале следующего, 2011 года».