Добкин считает Майдан политической спекуляцией
Говорит, из диалога делают ультиматум
Скандал вокруг принятия Налогового кодекса является ничем иным, как политическими спекуляциями, считает председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, такую точку зрения выразил М.ДОБКИН в программе «Обратная связь» на областном радио.
По его мнению, для того, чтобы власть и бизнес решили эту проблему, нужно исключить из переговоров политиков, которые, как считает губернатор, прячась за именами общественных организаций, превращают диалог в оглашение ультиматумов.
«Я не сомневаюсь в том, что сегодня и в Киеве на Майдане, и в Харькове на площади Свободы под флагами общественных организаций присутствует политика. Если говорить о желании бизнеса отстоять свои права, я «за». Это диалог общества с властью, абсолютно нормальная ситуация, ведь если власть приняла ряд решений, которые нужно подкорректировать, это нужно делать, и здесь нет ничего страшного. Это не слабость власти, это ее сила. Но как власти разговаривать со стеной, которая ее не слышит?», - заявил М.ДОБКИН.
Он выразил уверенность, что проблема бизнеса будет решена. «Есть на это воля Президента, главы правительства и всего Кабинета Министров. Когда в этом деле прекратят принимать участие политики, проблема будет решена в течение одного-двох дней», - считает М.ДОБКИН.