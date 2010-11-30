Добкин считает Майдан политической спекуляцией

Скандал вокруг принятия Налогового кодекса является ничем иным, как политическими спекуляциями, считает председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, такую точку зрения выразил М.ДОБКИН в программе «Обратная связь» на областном радио.

По его мнению, для того, чтобы власть и бизнес решили эту проблему, нужно исключить из переговоров политиков, которые, как считает губернатор, прячась за именами общественных организаций, превращают диалог в оглашение ультиматумов.

«Я не сомневаюсь в том, что сегодня и в Киеве на Майдане, и в Харькове на площади Свободы под флагами общественных организаций присутствует политика. Если говорить о желании бизнеса отстоять свои права, я «за». Это диалог общества с властью, абсолютно нормальная ситуация, ведь если власть приняла ряд решений, которые нужно подкорректировать, это нужно делать, и здесь нет ничего страшного. Это не слабость власти, это ее сила. Но как власти разговаривать со стеной, которая ее не слышит?», - заявил М.ДОБКИН.

Он выразил уверенность, что проблема бизнеса будет решена. «Есть на это воля Президента, главы правительства и всего Кабинета Министров. Когда в этом деле прекратят принимать участие политики, проблема будет решена в течение одного-двох дней», - считает М.ДОБКИН.