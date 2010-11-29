Регионал объяснил, что для нардепов-совместителей придерживают места в ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что парламент не принимает решения по депутатам-совместителям в связи с планируемой административной реформой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, отчечая на вопрос, почему Верховная Рада не принимает решение о сложении полномочий народных депутатов, совмещающих работу в исполнительных структурах власти с депутатскими полномочиями.

По словам А.ЕФРЕМОВА, «играет роль то, что ожидается административная реформа, которая предполагает совмещение или сокращение целого ряда государственных институтов, и в связи с этим корпоративная связь в депутатском корпусе предполагает следующее – если те руководители, которые сегодня работают на министерских должностях либо в различних комитетах, будут освобождены от занимаемых долностей, то они не смогут вернуться на работу в парламент». «И это сдерживает рассмотрение даного документа (о прекращении депутатских полномочий УНИАН)», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он считает, что административная реформа будет проведена в ближайшее время.