Литвин отомстил «женщинам с книжного рынка»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что необходимо оперативно рассмотреть изменения в Налоговый кодекс в случае его подписания Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.

Спикер отметил, что ему также не все нравится в Налоговом кодексе, но решение уже принято и нужно двигаться вперед в этом направлении. «Я представителям малого и среднего бизнеса говорил: «Я вас понимаю, я вас поддерживаю. Но давайте найдем компромиссное решение ваших интересов и интересов государства», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что сейчас в первую очередь должен стоять вопрос о выполнении социальных обязательств государства и наполнении Пенсионного фонда. «Не хватало еще, чтобы были проблемы с Пенсионным фондом. Поэтому я считаю, что нужно наработать изменения в этот Налоговый кодекс и, если он будет подписан, оперативно их рассмотреть», - сказал спикер. В частности, по словам В.ЛИТВИНА, эти изменения должны касаться упрощенной системы налогообложения.

По убеждению председателя ВР, сегодняшние политические обвинения являются ничем иным, как попыткой понравиться и перевести экономическую проблему в плоскость политическую.

«Я был на книжном рынке после принятия кодекса. И мне говорят женщины: «Мы на вас рассчитывали», а я им говорю: «Я на вас тоже рассчитывал во время выборов, а вы массово проголосовали за других», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который вызвал возмущение у предпринимателей.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

27 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ посетил палаточный городок на Майдане, пообщался с предпринимателями и не исключил, что ветирует Налоговый кодекс.