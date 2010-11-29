Жители регионов по-разному оценивают вклад властей и бизнеса в Евро-2012

Вклад власти и бизнеса в процесс подготовки Украины к Евро-2012 украинцы оценивают неоднозначно, в каждом из принимающих регионов имеется своя позиция. Об этом говорится в сообщении Центра «Всеукраинский социологический союз», переданном УНИАН.

«Мы провели два опроса, - пояснил директор центра Сергей КУЗЬМЕНКО. - В первом - о ситуации в целом по стране – приняли участие украинцы, проживающие на всей территории Украины. Второе исследование посвящено мнению жителей принимающих городов». По его словам, превалирующая часть соотечественников считает заслуги власти и бизнеса в процессе подготовки к Евро-2012 практически равнозначными. Отвечая на вопрос «Кто больше сделал для Евро-2012?», 38,3% респондентов отдали предпочтение чиновникам, тогда как вклад предпринимателей оценили 36,8% опрошенных. Заслуги общественных организаций, в частности – Федерации футбола Украины, по словам С.КУЗЬМЕНКО, отметили 7,9% опрошенных.

Эксперт также отметил, что многие опрошенные четко разделяют заслуги власти на те, которые принадлежат предыдущей и нынешней властной команде. Так, 18,4% респондентов, выбиравших ответ «Власть» отметили, что подразумевают работу президента Виктора ЮЩЕНКО; 21,9% - работу президента Виктора ЯНУКОВИЧА; 7,3% - работу центральной исполнительной власти команды В.ЮЩЕНКО (в том числе министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО); 14,8% - работу центральной исполнительной власти команды В.ЯНУКОВИЧА (в том числе вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА). Кроме того, 15,6% этой группы респондентов отметили вклад местных властей. 22% опрошенных затруднились конкретизировать понятие «заслуги власти».

Не менее интересная ситуация сложилась, по словам С.КУЗЬМЕНКО, в принимающих городах. Донетчане и харьковчане уверены, что больше всего для Евро-2012 сделали бизнесмены. Президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ и президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ получили в своих городах, соответственно, 44% и 41% голосов респондентов. Жители Донецка помимо этого отметили центральную и местную власть – 27% и 23%. Жители Харькова центральной и местной власти отдали, соответственно, 29% и 16% голосов. Во Львове предпочтение отдали в следующем порядке: 59% - центральная власть, 21% - местная власть, 20% затруднились ответить. Киев продемонстрировал сомнение в заслугах местной власти (всего 14%). Больше всего респондентов проголосовало за центральную власть – 64%, остальные затруднились ответить.

В исследовании по территории Украины приняли участие 3825 человек, представляющие все области и АР Крым. Опрос проводился с 8 по 14 ноября 2010 года. Погрешность выборки составила +/-2,3%.

В исследовании «Принимающие города» в Киеве приняли участие 1560 человек, в Донецке - 1215, в Харькове – 1170, во Львове - 730. Опрос проводился с 15 по 21 ноября 2010 года.