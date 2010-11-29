На Майдане - больше 1,5 тысячи митингующих

Сегодня утром предприниматели продолжили на Майдане Незалежности в Киеве акцию протеста против нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на главной площади столицы находится свыше 1,5 тыс. митингующих, которые прибыли из разных регионов Украины. Впрочем, люди продолжают подходить.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который вызвал возмущение у предпринимателей.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

27 ноября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ посетил палаточный городок на Майдане, пообщался с предпринимателями и не исключил, что заветирует Налоговый кодекс.