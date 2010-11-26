Все райсоветы Сумщины возглавили представители Партии регионов

В Сумской области завершилось проведение первых сессий районных советов нового созыва, во время которых прошли выборы руководителей этих представительских органов, и в результате председателями всех 18 райсоветов стали представители Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, руководителями всех райсоветов Сумщины стали депутаты от Партии регионов, а также представители этой политической силы стали городскими головами трех из семи городов областного подчинения - Шостки, Глухова и Лебедина - соответственно Николай НОГА, Юрий БУРЛАКА и Анатолий ТРОЯН.

Городским головой Конотопа стал представитель УСДП Василий ДЗЕД, Ахтырки - представитель «Сильной Украины» Олег КАСЬЯНЕНКО, Ромен - представитель СПУ Николай КАЛАШНИК, Сум - представитель партии «Родной город» Геннадий МИНАЕВ. Из них остались мэрами руководители Лебедина, Шостки и Сум.

Из 18 новоизбранных глав райсоветов Сумской области - только одна женщина: Ирина БОЯРИНОВА возглавила Сумской райсовет. Кроме того, лишь руководитель Середино-Будской райсовета Валерий ШИНКО сохранил свою должность.

Председатель областного совета Геннадий МИХАЙЛЕНКО сообщил журналистам, что в руководство райсоветов в качестве заместителей голов прошли и представители других политических сил, которые имеют возможность путем совместной работы с депутатским корпусом реализовать свои предвыборные программы.