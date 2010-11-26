Медведев говорит, что они с Януковичем организовали прорыв

Украина и Российская Федерация готовы сотрудничать вместе на международной арене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил перед началом заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Москве.

«Мы готовы совместно искать пути формирования единой неделимой безопасности на Европейском континенте, готовы также продолжать конструктивно сотрудничать, взаимодействовать с рамках СНГ, ОБСЕ, в рамках Совета Европы и других международных структурах», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что в ходе заседания комиссии будет акцентировано внимание на российско-украинском сотрудничестве в военной и военно-технической области, поскольку страны имеют многолетний опыт взаимодействия в этом вопросе.

Также Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что важной сферой является гуманитарное сотрудничество. По словам Президента РФ, стороны довольны работой соответствующего подкомитет комиссии.

«Мы хотели бы двигаться по всем направлениям, включая и проекты, связанные с совместной оценкой исторических событий, ну, и вообще в целом работать на плановой основе», - сказал он.

По мнению Президента России, в целом удалось улучшить работу всех органов межгосударственной комиссии.

Д.МЕДВЕДЕВ также отметил, что сегодня состоялась десятая встреча с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, не считая встреч, которые прошли в рамках многосторонних саммитов. «Это беспрецедентная активность встреч. По сути, мы с Виктором Федоровичем компенсируем то, что потеряно в последние годы. Такая динамика обусловила содержательный прорыв в отношениях, их возврат к подлинно стратегическому партнерству», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, об этом говорят результаты. В частности, товарооборот между Украиной и РФ существенно возрос, и, по сути, вернулся к уровню, который был до сложностей в отношениях двух стран.

Президент России отметил, что сегодня будет обсуждаться весь спектр отношений двух стран: как экономических, так и политических. По его словам, по самым важным вопросам был проведен обмен мнениями во время встречи президентов в узком составе.

«Мы смотрим в будущее вполне оптимистично. И очень важно, что и сегодняшняя встреча будет сопровождаться новыми договоренностями, которые носят для наших стран принципиальный характер», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что Украины и Россия должны сохранить и использовать те кооперационные связи, которые существуют много лет, в частности в космической, ракетной, атомной, авиационной отраслях, в судостроении. По словам Д.МЕДВЕДЕВА, хорошие перспективы сохраняются в сотрудничестве в сфере транспорта, сельского хозяйства и других сферах. Он подчеркнул, что стороны обязаны продолжать развивать отношения, в частности, договорно-правовую базу.

Кроме того, по словам Президента РФ, особое внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству.