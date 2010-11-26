Черкасский горсовет отказался поддержать предпринимателей

Черкасский городской совет отказался рассмотреть проект обращения к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты горсовета от ВО "Батьківщина" предложили внести в повестку дня первой сессии проект соответствующего обращения к главе государства, но это предложение поддержали лишь 23 депутата (при необходимых 31). “За” голосовали фракции «Батьківщини», КПУ, «Фронта Змін» и частично «УДАР».

Как сообщал УНИАН, Черкассах предприниматели провели акцию протеста против подписания Президентом Украины Налогового кодекса.

Акция закончилась передачей составленной предпринимателями резолюции председателю Черкасской облгосадминистрации Сергею ТУЛУБУ с просьбой передать ее Президенту. Предприниматели попросили губернатора передать Виктору ЯНУКОВИЧУ их требования. Они требуют ветировать Налоговый кодекс, и выразили недоверие правительству и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ. Кроме того, предприниматели требуют разработать новый кодекс, и к разработке его новой редакции привлечь общественные организации предпринимателей и провести всенародное обсуждение.