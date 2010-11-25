Лукьянов: Немыря пытается оправдаться перед Тимошенко

В Партии регионов заявляют, что заместитель председателя партии «Батьківщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ пытался влиять на принятие Европарламентом резолюции по Украине, но его попытка провалилась.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ, сообщили УНИАН в ПР.

«Его комментарий (Г.НЕМЫРИ - УНИАН) – это попытка оправдаться перед спонсорами БЮТ и самой ТИМОШЕНКО за очередной провал внешнеполитического департамента, который возглавляет НЕМЫРЯ в «Батькивщине», - сказал В.ЛУКЬЯНОВ.

По его словам, несмотря на все старания Г.НЕМЫРИ повлиять на принятие резолюции, которая бы принесла «максимальный вред Украине, Европарламент принял достаточно взвешенное решение и тем самым признал, что ТИМОШЕНКО и ее сторонники не выражают интересы населения Украины».

В.ЛУКЬЯНОВ подчеркнул, что Европарламент «провел черту», и все больше политиков на Западе понимают, что «ТИМОШЕНКО работает по своим закрытым схемам, о которых общество еще узнает от правоохранительных органов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации в Украине.

В связи с принятием резолюции представитель Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ заявил, что Украина получила от Европейского парламента не только признание перспективы членства в Европейском Союзе, но и право на подачу заявки в ЕС.

В МИД Украины также положительно оценили резолюцию Европарламента.

Вместе с тем, Г.НЕМЫРЯ заявил, что резолюция Европарламента о ситуации в Украине является поддержкой европейских стремлений нашего государства и пощечиной украинской власти, которая отдаляет эту перспективу.