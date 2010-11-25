Губернатор Закарпатья запретил чиновникам покупать авто и мобилки

Закарпатский губернатор Александр ЛЕДИДА запретил покупать чиновникам за бюджетные средства автомобили, мобильные телефоны и ноутбуки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение сегодня появилось на официальном сайте Закарпатской областной государственной администрации.

В частности, в распоряжении «О мерах по экономии бюджетных средств», подписанном председателем Закарпатской ОГА, определены меры по экономному и рациональному использованию бюджетных средств, предусмотренных на содержание органов государственной власти и других государственных органов.

Одной из таких мер является требование прекратить приобретение для органов государственной власти и других государственных органов за счет средств общего и специального фондов государственного бюджета автотранспорта, мебели (кроме случаев приобретения мебели и увеличения численности работников новообразованных бюджетных учреждений), мобильных телефонов и ноутбуков.

Также чиновникам запрещено в последующие два года тратить бюджетные средства на ремонт своих кабинетов.

Кроме того, согласно распоряжению председателя Закарпатской ОГА, чиновники обязаны для уменьшения расходов на коммунальные услуги разработать и утвердить план мер по энергосбережению, обеспечивая уменьшение расходов на коммунальные услуги и энергоносители.

Также распоряжение обязывает руководителей райгосадминистраций, управлений, отделов и других структурных подразделений облгосадминистрации прекратить использование бюджетных средств для проведения праздничных мероприятий и печатания продукции, не связанной с выполнением заданий и функций органов государственной власти и других государственных органов.

Еще одна из мер - не допускать подачи обращений в облгосадминистрацию и не принимать собственных решений относительно увеличения численности работников подчиненных органов и учреждений.