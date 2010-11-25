Интерпол: Данилишин не просил у Чехии убежища
16:21, 25 ноября 2010Политика
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Документы на экстрадицию рассматривают
|Богдан Данилишин
"Официально по нашим каналам такая информация не поступала", - сказал руководитель рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя на брифингу в четверг.
Он также сообщил, что сразу после установления места нахождения Данилишина в Министерство юстиции был направлен пакет документов для его экстрадиции.
"Потом в адрес чешской стороны был прислан еще один дополнительный пакет документов с переводами на чешском языке, это было 29 октября", - сказал он.
"Сейчас все эти документы находятся на рассмотрении чешской стороны. Эта процедура занимает определенный промежуток времени. Какой именно промежуток времени мы не знаем", - сказал он.
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