Интерпол: Данилишин не просил у Чехии убежища

Украинский Интерпол не владеет информацией о том, что экс-министр экономики Богдан Данилишин просил Чехию о предоставлении политического убежища.

"Официально по нашим каналам такая информация не поступала", - сказал руководитель рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя на брифингу в четверг.

Он также сообщил, что сразу после установления места нахождения Данилишина в Министерство юстиции был направлен пакет документов для его экстрадиции.

"Потом в адрес чешской стороны был прислан еще один дополнительный пакет документов с переводами на чешском языке, это было 29 октября", - сказал он.

"Сейчас все эти документы находятся на рассмотрении чешской стороны. Эта процедура занимает определенный промежуток времени. Какой именно промежуток времени мы не знаем", - сказал он.

Украинская правда