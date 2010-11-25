Правительство пытается внести раскол среди предпринимателей?

Представитель Региональной ассоциации малого и среднего бизнеса, лидер Одесской городской организации партии "Батькивщина" Дмитрий СПИВАК считает, что правительство, предлагая изменить отдельные нормы Налогового кодекса, пытается внести раскол среди предпринимателей.

Такое мнение Д.СПИВАК высказал в комментарии УНИАН.

"Сегодня наблюдаются попытки представителей правительства внести некий раскол в единство огромного количества предпринимательских структур, общественных организаций, профсоюзных комитетов и так далее. Информация о том, что правительство в переговорном процессе с определенными группами предпринимателей готово пойти на те или иные уступки, приостановить действие тех или иных положений Налогового кодекса - это самообман, этого нельзя допустить", - сказал Д.СПИВАК.

По его мнению, единственным правильным решением со стороны власти должно стать ветирование Налогового кодекса Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. "Убежден, что должно быть наложено вето, и в ближайшие 2-3 месяца после действительно всенародного обсуждения с участием профсоюзных комитетов предпринимательских структур должен быть разработан если не новый, то обновленный Налоговый кодекс, который должен вступить в силу с 1 января 2012 года. Необходимо дать время и предпринимателям, и чиновникам, и представителям контролирующих и правоохранительных органов переосмыслить новый свод правил, подготовиться к ним. Для этого нужно время", - убежден он.

"Только единение в среде предпринимательского движения, только единая позиция может заставить власть принять единое правильное, своевременное решение, которого ждут миллионы людей. Налоговый кодекс - это налоговая Конституция, свод законов и правила игры, которые отражают взаимоотношения между государством и предпринимателями. Невозможно принимать сырой документ за несколько дней до принятия главного финансового документа - бюджета на следующий год", - подчеркнул Д.СПИВАК.

По его мнению, Налоговый кодекс нельзя рассматривать как эффективную реформу. "Реформы в государстве не могут быть направлены на то, чтобы несколько миллионов людей становились нищими. Реформы не могут ставить на колени людей. Та вертикаль власти, о которой так много говорят, сегодня приводит к тому, что все остальные должны лечь горизонтально. Этого допустить нельзя", - считает он.

"Мы находимся на том рубеже, после которого власть должна понять, что лжереформы в Украине больше не пройдут. Подобные лжереформы невозможно принимать, не обсудив это с теми людьми, которых они касаются, невозможно сломать через колено государство. Убежден, что на этот Налоговый кодекс будет наложено вето", - считает Д.СПИВАК.

По его мнению, нынешняя акция протеста предпринимателей также создает предпосылки для формирования в Украине настоящего гражданского общества. "Ведь гражданское общество - это и есть то общество, в котором люди готовы, могут и хотят отстаивать свои права и свободы. И Президент страны, который является гарантом прав и свобод, безусловно, должен принять решение в пользу этих людей, а также ряд кадровых решений: лжереформаторы - разработчики Налогового кодекса должны быть отправлены в отставку. Мы помним обещание про налоговые каникулы, а Налоговый кодекс - это не налоговые каникулы для бизнеса. Это выпускной вечер для всего предпринимательства Украины, которое составляет практическую основу наполнения государственного бюджета и наполнения местных бюджетов", - резюмировал Д.СПИВАК.