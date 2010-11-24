В АП говорят, что Янукович относится к демократии «тщательно и придирчиво»

Руководитель Главного управления по вопросам коммуникации Администрации Президента Олег КОШЕЛЕВ заверяет, что притеснений свободы слова со стороны Президента Виктора ЯНУКОВИЧА никогда не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время круглого стола с журналистами в Хмельницком.

“Как вы знаете, Виктор Федорович очень тщательным образом и придирчиво относится к демократии и свободе слова в нашем государстве. Многие считают, что это начальная форма. Виктора Федоровича нашего признает Европа. Кстати, на недавнем саммите в Брюсселе его поддержали в стремлениях к свободе слова и свободной прессе. Я вас заверяю: притеснений свободы слова, журналистов со стороны Президента ЯНУКОВИЧА никогда не будет”, - утверждает он.

По словам О.КОШЕЛЕВА, он, в частности, вчера получил поручение от Президента выяснить, как обстоят дела со свободой прессы в Хмельницкой области.

Как сообщал УНИАН, вчера журналисты в Хмельницком заявили о давлении главы областной государственной администрации Василия ЯДУХИ на региональные средства массовой информации.