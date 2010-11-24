Грищенко благодарит страны и народы за возрождение памяти о Голодоморе

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО благодарит страны и народы, которые помогают возродить память о Голодоморе в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом говорится в обращении К.ГРИЩЕНКО к заграничному украинству по случаю 77-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

“Искренне ценю усилия заграничного украинства по распространению правды о причинах и последствиях Голодомора. Слова благодарности адресую всем странам и народам, которые разделяют нашу скорбь, помогают возродить и сохранить память о пережитом лихолетье”, - говорится в обращении.

Министр отмечает, что мировая поддержка и сопереживание добавляют украинскому народу духовную силу и уверенность в построении независимого демократического государства, высшей ценностью которого являются права и свободы гражданина.

“Наша святая обязанность сегодня и в дальнейшем - делать все, чтобы память о погибших от искусственного голода украинцах и представителях других наций осталась живой для нынешнего и грядущих поколений, являясь предостережением на будущее”, - подчеркивается в обращении.