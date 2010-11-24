В милиции уверяют, что сносить палатки на Майдане - не их дело

В Министерстве внутренних дел не получали письмо от исполнительной службы о демонтаже на Майдане Незалежности палаточного городка в соответствии с решением Окружного административного суда города Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.

«Если кто-то должен сносить палатки, то это коммунальные службы по поручению исполнительной службы. Милиция никакого силового сноса осуществлять не будет, если не будет грубого нарушения общественного порядка», - сказал он, добавив, что соответствующего письма от исполнительной службы пока нет.

В.РАТУШНЯК также отметил, что «милиция вне политики». “Мы не регулируем, кто приезжает, куда приезжает и для чего», - сказал он.

В то же время, возвращаясь к теме возможных жестких действий милиции во время массовых мероприятий, В.РАТУШНЯК отметил: «Если нужно применять силу, мы будем применять ее только там, где грубо нарушается общественный порядок. Мы обязаны это делать».

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил право вето к этому закону.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены исполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.