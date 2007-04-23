Блок Тимошенко может вернуться в ВР

Политологи считают, что депутаты фракции БЮТ могут вернуться в Верховную Раду для доработки законопроектов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом говорится в эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей, который имеет в своем распоряжении агентства УНИАН.

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что если нужно будет вернуться в парламент, чтобы принять ряд законов, необходимых для досрочных выборов, то БЮТ в парламент вернется. “Ради такой высокой для БЮТ цели возможны любые тактико-политические кульбиты. Несмотря на сдачу депутатских мандатов и заявлений, что эта Верховная Рада недееспособна, БЮТ для приближения даты реальных досрочных выборов может пойти на такой тактический компромисс”, - считает В.КАРАСЁВ.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира ФЕСЕНКО, БЮТ признает возможность временной работы Верховной Рады нынешнего созыва до даты проведения досрочных парламентских выборов. По его мнению, оппозиция признает, что сейчас невозможно провести досрочные парламентские выборы без внесения соответствующих корректив в Закон «О выборах народных депутатов Украины» что касается процедуры досрочных выборов.

Как считает руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА, сегодня всем очевидно, что ситуация вокруг указа Президента была “фальшстартом”. По его мнению, у БЮТ есть два выхода: нагнетать революционную волну или искать компромисс. “С революционной волной, очевидно, не получилось, потому что оба майдана в Киеве поддерживаются специально свезенными людьми. Следовательно, необходимо искать определенные модели компромисса, хотя при таких условиях этот компромисс вряд ли будет очень хорошим для оппозиции”, - сказал эксперт.

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ отмечает, что вопрос о досрочных парламентских выборах еще не решен. “Пока не будет либо решения Президента, либо решения Конституционного Суда, об этом говорить преждевременно”, - сказал он. В.МАЛИНКОВИЧ уверен, что никаких выборов 27 мая и в ближайшие дни не будет, поэтому реакция парламентского большинства на доработку избирательного законодательства будет негативной.

А руководитель «Центра расширения возможностей” Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что БЮТ может вернуться в парламент, но только чтобы исправить свою политическую ошибку, которая привела к нынешнему кризису. “В свое время БЮТ в полном составе проголосовал за закон о Кабмине, по которому Президент утратил большинство своих полномочий. БЮТ должен исправить свою историческую ошибку.... Прийти и проголосовать против этого закона и за возобновление баланса между Президентом и Кабмином», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.