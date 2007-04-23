Стецькив: можете поверить - Президент готов

Один из лидеров Гражданского движения “Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ призвал сторонников оппозиции снова собраться на митинг в конце недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на митинге сторонников оппозиции, который проходил на Европейской площади в Киеве.

Т.СТЕЦЬКИВ заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду “состоятся при любой погоде”.

По его словам, единственный компромисс, на который может пойти оппозиция – перенесение сроков проведения выборов.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что Президенту Украины, “чтобы додавить досрочные выборы, нужно принять еще несколько решений”. “И можете поверить – Президент готов к таким решениям”, - заверил политик. По его словам, сторонники оппозиции должны поддержать главу государства.

Т.СТЕЦЬКИВ призвал присутствующих собраться на митинг, который, возможно, состоится в пятницу или в субботу. По его словам, если соберутся сотни тысяч людей, то “это будет наш вклад в то, что Президент стал решительнее и сделал то, что от него зависит”.

Митинг завершился исполнением гимна Украины.